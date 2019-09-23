'İsrail'in nükleer silah denediğini ve taraf olduğu nükleer anlaşmayı ihlal ettiğini ABD 40 yıl örtbas etti'

"ABD uydusu 22 Eylül 1979'da nükleer silah denemesi yapıldığını saptadı. Failin İsrail olduğu belirlendi. Bunun Mısır-İsrail barış anlaşması ve ABD-Rusya silah kontrolü anlaşmasını olumsuz etkileyeceğini düşünen Carter yönetimi örtbas yoluna gitti" diyen Foreign Policy (FP), İsrail'in nükleer anlaşmaları ihlalini 40 yıl sonra gözler önüne serdi.

İsrail'in nükleer silah sahibi olduğu da nükleer silah denemesi yaptığı da herkesin malumu, ama Yahudi devleti bunu asla resmen açıklamadı. Amerikan dış politika dergisi Foreign Policy, ABD'nin Vela6911 isimli uydusunun 22 Eylül 1979'da Güney Atlantik üzerinde saptadığı çifte parlamanın İsrail'in nükleer silah denemesinden başka bir şey olmadığını 40. yıldönümünde teyit eden bir çalışma yayımladı.

Foreign Policy, dönemin Başkanı Jimmy Carter'ın ve sonraki ABD yönetimlerinin, failin İsrail olduğunu bilmelerine karşın, Yahudi devletinin tarafı olduğu Kısmi Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'nı (PNTBT) ihlal ettiğini kamuoyundan sakladığına dikkat çekti.