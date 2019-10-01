'Mülteci sorunu sadece Suriye hükümetiyle çözülür'

Sarkis Kassargian'a göre, kalkınma için insan gücüne ihtiyaç duyan Suriye hükümeti, sığınmacıların dönmesini istiyor ve bu mesele ancak Şam ile çözülür.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından İstanbul'da düzenlenen ‘Suriye'de Barışa Açılan Kapı’ temalı Uluslararası Suriye Konferansı'na Şam'dan katılan Suriyeli gazeteci Sarkis Kassargian, Ceyda Karan'la Eksen programımıza konuk oldu.

Suriye'de artık savaşın bir iki yer dışında sona erdiğini ve savaşın yaralarının sarılması ile kalkınmaya odaklanma çabaları bulunduğunu vurgulayan Kassargian, bunun için de insan gücüne ihtiyaç duyulacağını anımsattı.

Gazeteci, ''Özetleyecek olursam, mülteci sorunu Türkiye, İran, Rusya veya AB ile çözülmez, ancak Suriye hükümetiyle beraber çalışılırsa çözülür. Suriye tabii ki bu mültecilerin büyük kısmının dönmesini istiyor. Suriye’de artık savaşın sona ermekte olduğu düşünülüyor. Savaş bittikten sonra kalkınma için insan gücü gerekiyor, bu mültecilerin geri dönüp kendi vatanlarının kalkınmasında büyük payı olacağı düşünülüyor. Onun için Suriye bu mültecilerin dönmesini istiyor. Türkiye de mültecileri bir yük olarak görüyor. Ekonomik bir yük olarak görüyor, sosyal sorunlar çıkıyor normal olarak. Sorunun iki tarafı aynı şeyi istiyorsa en mantıklı şey iki tarafın da beraber çalışarak bu sorunu çözmesidir” ifadelerini kullandı.