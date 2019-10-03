Pentagon: Rukban kampındaki sığınmacılar tahliye edilmek istemiyor

Basın toplantısında konuşan Mulroy, "Sığınmacılar, kamptan tahliye edilmek istemiyor. Muhtelemen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimi onları askere çağıracağı ve İdlib'de savaşmaya zorlayacağı için tahliye edilmek istemiyorlar. Sorunun yanıtı bu olabilir" dedi.

Rusya ve Suriye koordinasyon karargahlarının ortak açıklamasında, Rukban sığınmacı kampındaki tüm sivillerin tahliyesiyle ilgili planın, ABD’nin taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle bozulduğu belirtilmişti.