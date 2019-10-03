ABD'den şarap ve peynir dahil AB ürünlerine ek vergi

ABD, Avrupa Birliği (AB) menşeli ürünlere yüzde 10-25 arasında ek gümrük vergileri uygulayacak. 18 Ekim’den itibaren yürürlüğe girecek tarifeler Fransız şarabı, İskoç viskisi, peynir gibi ürünleri de içeriyor.

Dünya Ticaret Örgütü (WTO), AB’nin Airbus’a yasa dışı hükümet yardımı yapması gerekçesiyle misilleme olarak ABD'nin 7.5 milyar dolarlık AB ürününe ek vergi uygulamasına onay verdi.

Bunun üzerine ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD; Fransa, Almanya, İspanya ve Birleşik Krallık sivil hava araçlarına yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmeyi planlıyor.

Ayrıca İrlanda viskisi, şarap zeytin ve peynir, tereyağı, bazı Avrupa ülkelerinden yoğurt ve bazı domuz eti ürünleri gibi bir yelpazede ürünlere de yüzde 25 vergiler artırılıyor.