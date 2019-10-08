Trump'ın 'büyük ve emsalsiz bilgeliği'

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'sınırları aşarsan ekonomini yok edeceğim' tehdidi içeren mesajında, 'büyük ve emsalsiz bilgeliğim' sözleri de dikkat çekti.

Trump, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik başlatmayı planladığı harekatla ilgili olarak dün bir açıklama yaptı.

Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, benim büyük ve emsalsiz bilgeliğimle sınırları aşmak olarak değerlendirdiğim bir şey yaparsa, Türk ekonomisini yıkıp ve yok edeceğim (daha önce yaptım)" ifadelerini kullandı.

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 октября 2019 г.

​