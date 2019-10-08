Trump'ın 'büyük ve emsalsiz bilgeliği'

Trump, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik başlatmayı planladığı harekatla ilgili olarak dün bir açıklama yaptı.
Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye, benim büyük ve emsalsiz bilgeliğimle sınırları aşmak olarak değerlendirdiğim bir şey yaparsa, Türk ekonomisini yıkıp ve yok edeceğim (daha önce yaptım)" ifadelerini kullandı.
As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 октября 2019 г.
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