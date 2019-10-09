Trump: Hayal edilemez silahlar geliştiriyoruz

Trump, üst düzey askeri yetkililerle Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin basına açık kısmında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trump, şu ifadeleri kullandı; “Şu anda geliştirdiğimiz yapım aşamasında olan muazzam miktarda silahlarımız var. Öyle silahlarımız var ki hiç kimse hayal bile edemez, önümüzdeki dört ya da beş hafta içinde biraz duraklayacağız, bazılarını göstereceğiz, bazılarını göstermeyeceğiz. Ancak nükleerimizi (silahlar) revize ettik, yeniledik ve revize ettik. Benzerleri daha önce hiç düşünülmemiş denizaltılar yapıyoruz, dahice. Umarım ve tanrıdan ümit ederim ki onları hiç kullanmak zorunda kalmayalım, ancak yapmaya mecbur olduğumuz şeyi yapıyoruz. Ama yıllardır bu noktadayız, olmamız gereken yerin çok çok uzun yıllar ötesindeyiz. Savaşmıyoruz, sadece buradayız.”

Daha önce Trump'ın, Türkiye'ye 'ekonominizi mahvederim' tehdidini yaparken kullandığı 'büyük ve emsalsiz bilgeliğim' sözleri de dikkat çekmişti.