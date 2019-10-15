Rus senatör: ABD’nin Türkiye’ye yaptırımları dış politika değil, iç politika aracı

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarının, bu tür davranışların dış değil, iç politika aracı olduğunu doğruladığını ifade etti.

Facebook’tan açıklama yapan Kosaçev, “ABD Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye’den üç bakan ve iki bakanlığa yaptırım uygulaması dünyada birçok kişinin tahmin ettiği bir şeyi doğruladı. Yaptırımlar ABD’nin dış politika değil, iç politika aracı. Başlangıçta belirlenen amaçlara hizmet etmiyorlar, ancak öyle ya da böyle bir şekilde (ABD Başkanı Donald) Trump’ın, siyasi rakipleri ile sorunlarını çözüyor” ifadelerini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi’nin Trump’ın Kürtlere ihanet edip Türkiye’ye harekât için ‘yeşil ışık’ yaktığı sözlerini hatırlatan Kosaçev’e göre, ABD Başkanı bu yüzden Ankara’nın eylemlerinden ziyade, Kongre’nin baskısından dolayı bir hamle yapmak zorunda kaldı. Hamlesi de alışılagelmiş yaptırım yöntemiyle oldu.

Kosaçev, “Yaptırımların, Türkiye’nin NATO müttefiklerinin çoğunun tavrı kadar, pek de izole olmak istemeyen Ankara’nın davranışları üzerinde etkili olamayacağı da ayrı bir mesele” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konuyla ilgili tavrına dair yorumda bulunan Kosaçev, “Ve bu tavır yalnızca Türkiye’nin eylemlerine yönelik değil: Suriye toprakları yabancı güçlerden temizlenmeli, Suriye’nin toprak bütünlüğü tam anlamıyla sağlanmalı” ifadelerini kullandı.