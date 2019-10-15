Rus senatör: ABD’nin Türkiye’ye yaptırımları dış politika değil, iç politika aracı

Facebook’tan açıklama yapan Kosaçev, “ABD Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye’den üç bakan ve iki bakanlığa yaptırım uygulaması dünyada birçok kişinin tahmin ettiği bir şeyi doğruladı. Yaptırımlar ABD’nin dış politika değil, iç politika aracı. Başlangıçta belirlenen amaçlara hizmet etmiyorlar, ancak öyle ya da böyle bir şekilde (ABD Başkanı Donald) Trump’ın, siyasi rakipleri ile sorunlarını çözüyor” ifadelerini kullandı.
Kosaçev, “Yaptırımların, Türkiye’nin NATO müttefiklerinin çoğunun tavrı kadar, pek de izole olmak istemeyen Ankara’nın davranışları üzerinde etkili olamayacağı da ayrı bir mesele” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konuyla ilgili tavrına dair yorumda bulunan Kosaçev, “Ve bu tavır yalnızca Türkiye’nin eylemlerine yönelik değil: Suriye toprakları yabancı güçlerden temizlenmeli, Suriye’nin toprak bütünlüğü tam anlamıyla sağlanmalı” ifadelerini kullandı.
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