Koalisyon güçleri, Suriye'nin kuzeyinde terk ettikleri üssü bombaladı

ABD Başkanı Donald Trump, “Kürtler 2. Dünya Savaşı'nda bize yardım etmediler, Normandiya’da bize yardım etmediler. Kendi toprakları konusunda yardımcı oldular. Bu farklı bir şey. Kaldı ki Kürtlere inanılmaz derecede büyük miktarda silah ve mühimmat anlamında para harcadık" dedi.