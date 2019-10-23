'Tehlikeli Erdoğan-Putin ortaklığı ve Kürtlerin ihracı, ihanetimizi daha aşağılık kılıyor'

Rusya ve Türkiye'nin dün Soçi'de vardığı mutabakattan endişe duyduğunu belirten ABD'li Demokrat Senatör Richard Blumenthal, Putin ile Erdoğan'ın Suriye'ye ilişkin temaslarını 'tehlikeli ortaklık' olarak niteledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Blumenthal, "Başkan (Trump) Amerikan sorumluluğunu ve liderliğini geri çekti, Putin boşluğu doldurmak için adım attı. Tehlikeli Erdoğan-Putin ortaklığı ve Kürtlerin ihracı, ihanetimizi daha endişe verici ve aşağılık kılıyor" ifadelerini kullandı.

The President abdicated American responsibility & leadership & Putin stepped in to fill the void. The dangerous Erdogan-Putin partnership & expulsion of the Kurds makes our betrayal all the more alarming & despicable. https://t.co/JsqUT7scVe — Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) October 22, 2019

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