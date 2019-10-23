'Tehlikeli Erdoğan-Putin ortaklığı ve Kürtlerin ihracı, ihanetimizi daha aşağılık kılıyor'

Twitter hesabından açıklama yapan Blumenthal, "Başkan (Trump) Amerikan sorumluluğunu ve liderliğini geri çekti, Putin boşluğu doldurmak için adım attı. Tehlikeli Erdoğan-Putin ortaklığı ve Kürtlerin ihracı, ihanetimizi daha endişe verici ve aşağılık kılıyor" ifadelerini kullandı.
The President abdicated American responsibility & leadership & Putin stepped in to fill the void. The dangerous Erdogan-Putin partnership & expulsion of the Kurds makes our betrayal all the more alarming & despicable. https://t.co/JsqUT7scVe— Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) October 22, 2019
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