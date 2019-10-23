'Washington, Suriye'de yaptığı hatalar üzerinde çalışmalı'

"Sessizlik rejiminin başarılı olması dış ve iç faktörlere bağlı. ABD, Rusya, İran, İsrail ve diğer ülkeleri kapsayan dış güçler, Suriye'deki çatışmaların yeniden aktif safhaya geçmemesi için hassas dengeyi korumayı ve çatışmayı önlemeyi amaçlamalı" diyen Howe, ABD'nin son dönemde yaptıklarını yapmaya devam ederek Suriye'de verimli ve faydalı olabileceğinin altını çizdi.

Howe, "Bu, çatışmayı körüklemeden, cihatçı gruplar da dahil hiçbir gruba askeri destek sağlamadan ve Suriye'yi bugünkü duruma sürükleyen Amerikan politikasındaki eksiklikleri kabul ederek, daha önce yapılan hatalar üzerinde çalışılarak başarılabilir" dedi.