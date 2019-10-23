Trump'tan Beyaz Miğferler'e 4.5 milyon dolarlık destek

ABD Başkanı Donald Trump, 'Beyaz Miğferler' olarak bilinen ve El Kaide'nin Suriye kolu Nusra Cephesi'yle yakın bağı olan 'Sivil Savunma' birliğine 4.5 milyon dolar yardım sağlamayı kabul etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Dün, Başkan Donald Trump, Birleşik Devletler adına önemli ve değerli çalışmalarını sürdürmesi için Suriye Sivil Savunması'na doğrudan destek olarak 4.5 milyon dolar ayırdı. Suriye'deki 8 yıllık ihtilaf süresince, SCD birçok etnik ve dini azınlıklar dahil 115 binden fazla kişiyi kurtardı. Amerika Birleşik Devletleri, müttefiklerimizi ve ortaklarımızı Suriye Sivil Savunması'na olan desteğimiz konusunda ve sivilleri dini ve etnik azınlıklar ile Suriye çatışmasının diğer masum kurbanlarını koruma çabalarımızda bize katılmaya teşvik ediyor" ifadeleri kullanıldı.