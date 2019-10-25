ABD'den Suriye petrolü için yeni koruma planı

Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Mark Esper'in IŞİD ile mücadelenin Suriye'de devamı konusunda Başkan Donald Trump'a gerekli konularda tavsiyelerde bulunacağı ifade edildi.

Açıklamada, şu ifade edelere yer verildi: "ABD ve ortaklarının IŞİD'e karşı elde ettiği en önemli kazanımlardan biri IŞİD'in önemli bir gelir elde ettiği Suriye'nin doğusunda petrol yatakları idi. Bu petrol yataklarının IŞİD veya diğer istikrar bozucu aktörlerin eline geçmesini engellemek için ABD olarak, DSG ortaklarımızla koordineli bir şekilde Suriye'nin kuzeydoğusundaki pozisyonumuzu ek askeri unsurlarla tahkim edeceğiz. IŞİD'in ortaya çıkmaması için gelir akışını durdurmamız gerekir."

Gün içinde ABD medyası Pentagon'un Deyr ez Zor'daki petrol yatakları bölgesine 30 tank ve bu araçlara bağlı askeri personel sevk edeceğini duyurdu.