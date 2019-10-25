Çin basını, ABD’nin Rusya’ya saldırısını önleyen faktörü yazdı

Washington’ın, Sovyetler Birliği’nin çöküşü ve savunma bütçesindeki çok büyük kısıtlamalara rağmen Rusya’dan çekinmeye devam ettiğini ve Rus stratejik nükleer gücünün hala Amerikalıları her an savunmaya hazır durumda olmaya zorladığına vurgu yapan gazete, “Modern dünyada, eğer bir ülke stratejik nükleer güce sahipse, süper güç olarak kabul edilir ve bu nedenle ‘barışın sırrı’ olarak da adlandırılır” ifadelerini kullandı.

15-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen Grom-2019 tatbikatına yaklaşık 12 bin asker, 213 stratejik fırlatma aracı, beşi stratejik bombardıman uçağı dâhil 105 hava aracı, 15 savaş gemisi, 5 denizaltı, 310 savaş ve özel araç katılmıştı.