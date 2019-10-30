ABD Temsilciler Meclisi 'Türkiye'ye yaptırım' tasarısını onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı yaptırımlar öngören tasarıyı kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi, Suriye'nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı sunulan yaptırım tasarısını kabul etti.

Bakanlar, askeri anlaşmalar, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) ve Halkbank'ı da kapsayan tasarı, 16 'hayır' oyuna karşı 403 'evet' ile Meclis'ten geçti.

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Eliot Engel ve komitenin üst düzey Cumhuriyetçi mensubu Mike McCaul tarafından geçtiğimiz haftalarda sunulan 4695 sayılı tasarı, bazı bakanların yaptırım listesine alınmasını ve TSK'nın silah ve finansmana erişimine kısıtlamalar getirilmesini ön görüyor.