'ABD uydu grubunun yörüngedeki amacından endişeliyiz'

Rusya’nın Cenevre’deki BM Şubesi Daimi Temsilcisi Yardımcısı Andrey Belousov, Moskova’nın ABD uydu grubunun yörüngedeki boyutları ve amacından endişe ettiğini söyledi.

Andrey Belousov, BM Genel Kurulu Birinci Komitesi’nde yaptığı konuşmada, “Bu grup, binden fazla uydudan oluşuyor, yani diğer tüm devletlerin uydularının toplam sayısıyla mukayese edilebilir” dedi.

Moskova’nın diğer ülkelerin uzay faaliyetleri için zorluk ve engeller çıkarmaya çalışmadığını, belirten Belousov, ABD uydularının misyonunun ne olduğunun bilinmediğini, hepsinin de meteoroloji veya telekominikasyon uyduları olarak kaydedildiğini ifade etti.

Washington’ın daha 1960-1970’lerde “katil uydular” programı oluşturduğunu hatılatan diplomat, “ABD ve müttefiklerinin uyduların silah olarak kulanılabileceği yönündeki ifadeleri gözönüne alındığında, bunun hatırlanması önemlidir” dedi.