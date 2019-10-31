ABD, UUİ’ye daha fazla insanlı uçuş talep etti: Rusya iki adet daha Soyuz kapsülünün siparişini verdi

Rus uzay ajansı Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) daha fazla uçuş talep etmesinin ardından ek insanlı Soyuz uçuşlarının planlandığını ve bu nedenle iki adet daha Soyuz kapsülü için sipariş verildiğini söyledi.

Rogozin’e göre, NASA’dan mevkidaşı Jim Bridenstine, Moskova’dan Soyuz uzay aracıyla UUİ’ye daha fazla insanlı uçuş düzenlenmesini istedi. Rusya da ABD’nin ihtiyaçlarını karşılamak için planlarında bazı değişiklikler yaptı. Bu doğrultuda Soyuz’la sadece Rus mürettebatın bulunduğu uçuşlardan ziyade daha fazla karma mürettebatlı uçuş yapılacak. Ayrıca Roscosmos, iki adet daha Soyuz kapsülü talep etti. Bu kapsüllerden biri NASA’nın lojistik taleplerini karşılayabilmek için gerekli olabilecek.

“ABD’li meslektaşlarımızın ihtiyacını karşılamak ve bizim mürettebatımızda azaltmaya gitmek için elimizden geleni yapacağız” diyen Rogozin, bu değişikliğin Rusya’yı UUİ’deki bilimsel araştırmalara yönelik planlarında düzenlemeye gitmeye zorlayabileceğini ifade etti.

Rogozin, ABD yapımı insanlı uzay araçları ile ilgili bir belirsizlik olduğunu, araçlara yönelik testlerin 2021’den önce bitirilemeyeceğini de ekledi.

'Her zaman UUİ'de bir ABD'li oldu, bunu bozmak istemiyoruz'

Diğer yandan bu haber Bridenstine’in Rusya’dan Soyuz kapsüllerinde bir adet daha fazla koltuk isteyebilecekleri açıklamasının ardından geldi. Bridenstine, “20 yıldır UUİ’deyiz. Bu süre zarfında her zaman istasyonda bir ABD’li oldu, bunu bozmak istemiyoruz. Bir ABD’linin orada olduğundan emin olmak istiyoruz” demişti.