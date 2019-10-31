NATO’nun Su-57'ye verdiği kod isim açıklandı

Rus uzay ajansı Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) daha fazla uçuş talep etmesinin ardından ek insanlı Soyuz uçuşlarının planlandığını ve bu nedenle iki adet daha Soyuz kapsülü için sipariş verildiğini söyledi.