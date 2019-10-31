NATO’nun Su-57'ye verdiği kod isim açıklandı

Scramble Magazine’de yer alan habere göre, geliştirilmesi sürecinde geçici olarak Frazor adı verilen Su-57’nin kod adı daha sonra değiştirildi.
Su-57’ye Felon kod isminin verildiği henüz resmi olarak doğrulanmadı.
NATO, Rusya’nın beşinci nesil Su-57 savaş uçağına ‘suçlu’ anlamına gelen Felon kod adını verdi.
Scramble Magazine’de yer alan habere göre, geliştirilmesi sürecinde geçici olarak Frazor adı verilen Su-57’nin kod adı daha sonra değiştirildi.
Su-57’ye Felon kod isminin verildiği henüz resmi olarak doğrulanmadı.
Rus uzay ajansı Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) daha fazla uçuş talep etmesinin ardından ek insanlı Soyuz uçuşlarının planlandığını ve bu nedenle iki adet daha Soyuz kapsülü için sipariş verildiğini söyledi.
Rusya’nın Cenevre’deki BM Şubesi Daimi Temsilcisi Yardımcısı Andrey Belousov, Moskova’nın ABD uydu grubunun yörüngedeki boyutları ve amacından endişe ettiğini söyledi.
ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı yaptırımlar öngören tasarıyı kabul etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Beyaz Saray'dan IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin Amerikan güçleri tarafından öldürüldüğü konusunda henüz resmi doğrulama gelmediğini söyledi.
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