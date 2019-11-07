Senatörlerden Trump yönetimine: Türkiye'nin Suriye'de ateşkes ihlali haberlerini araştır, teyit edilirse yaptırım uygula

ABD'li senatörler, Türkiye'nin Suriye'de ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğine dair haberleri araştırma ve doğrulanırsa Ankara'ya yaptırım uygulaması için Trump yönetimine çağrıda bulundu.

Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti'den bir grup senatör, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda ateşkes için ABD ile vardığı anlaşmayı ihlal ettiğine dair haberleri araştırma ve teyiti halinde Ankara'ya yaptırım uygulaması için Trump yönetimine çağrıda bulundu.

Taleplerini bir mektupla Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya ileten Cumhuriyetçi Senatörler Lindsey Graham, Marsha Blackburn ve Demokrat Senatörler Chris Van Hollen, Richard Blumenthal, Jeanne Shaheen, "Risklerin büyüklüğü göz önüne alındığında gecikmeksizin harekete geçmek esastır" dedi.

5 önde gelen senatör, Türkiye'ye bağlı güçlerin ABD ile varılan anlaşmanın çizdiği 'güvenli bölgenin' dışında faaliyet gösterdiğini ve Tel (Til) Temir'de Suriyeli Kürtlere saldırdığını iddia eden haberlere atıfla şu ifadelere yer verdi:

"Sizden Türkiye'nin ve/veya ona bağlı güçlerinin Tel Abyad ve Resulayn kentleri arasında doğudan batıya ve 30 kilometre güneydeki M4-M10 yoluna kadar yer alan bölge dışında faaliyet gösterip göstermedikleri konusunda bizi acilen bilgilendirmenizi istiyoruz. Eğer durum böyleyse, yönetim Türkiye'ye 17 Ekim anlaşmasını ihlali nedeniyle yaptırım uygulamayı planlıyor mu?"