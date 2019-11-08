'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşiyor'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Economist dergisine verdiği röportajda 'NATO'nun beyin ölümü yaşadığını' söyledi.

"Şu anda yaşadığımız şey NATO'nun beyin ölümüdür" diyen Macron, bunun sebebi olarak ise 'ABD ile Avrupa arasındaki koordinasyon eksikliğini' ve 'NATO'nun kilit ülkesi Türkiye'nin Suriye'deki saldırgan eylemlerini' gösterdi.

'Yersiz bir sözlü saldırı'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un "NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti" sözlerine sert tepki gösteren Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Transatlantik ortaklık bizim için vazgeçilmez” dedi. Merkel, Macron’un sözlerini 'yersiz bir sözlü saldırı' olarak nitelendirerek, "Bu bakış açısı kesinlikle benimkini yansıtmıyor" diye konuştu.

'Patoloji uzmanı değiliz'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Macron’un “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” sözleriyle ilgili “NATO yaşıyor mu, öldü mü, bedeninin hangi bölümü komada… Bu konuda karar vermek bizim işimiz değil. Biz patoloji uzmanı değiliz” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Macron’un NATO’nun mevcut durumuna net tanımını sunduğunu belirterek, “Altın sözler. Gerçek ve özünü yansıtıyor. Tek bir aması var, Avrupa geleceğini tam olarak nasıl kontrol edecek?” ifadelerini kullandı.