İngiltere, Fransa, Almanya ve AB'den İran'a ortak çağrı

İngiltere, Fransa, Almanya dışişleri bakanları ile AB Yüksek Temsilcisi, yayımladıkları ortak yazılı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran'ın Fordo tesisinde yeniden uranyum zenginleştirmeye başladığını teyit ettiğine işaret edildi.

İran'ın adımının bu ülkeyle varılan nükleer anlaşmada Fordo tesisiyle ilgili yer verilen açık tedbirlere aykırı olduğu belirtilen açıklamada, bunun İran'ın anlaşmadaki taahhütlerine bağlılıktan vazgeçtiğini gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada İran, düşük seviyede zenginleştirilmiş uranyum stoklarına ilişkin azami sınırı aşan ve azami zenginleştirme sınırlarını geçen adımları da dahil olmak üzere, nükleer anlaşmaya aykırı adımlarını geri almaya çağrıldı.