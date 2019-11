Google, ABD'de milyonlarca hastanın tüm sağlık kayıtlarını gizlice toplamış

Şimdilik tıbbi kayıtları toplananlar, ABD'nin iki numaralı sağlık hizmetleri kuruluşu olan, 50 eyaletten 21'i ile Columbia federal bölgesinde faaliyet gösteren, 2600 hastaneli Katolik bir kurum olan Ascension'da tedavi gören hastalar.

Ancak Google'ın 'Project Nightingale' adını verdiği sağlık verisi toplama faaliyetinden Ascension'un ne doktorlarının ne de hastalarının haberi var.

Buna rağmen teknoloji devi her şeyin yasalara uygun olduğunu savunuyor.

Programda yığılan veriler tüm sağlık geçmişini içeriyor

İlkin The Wall Street Journal (WSJ) ardından The New York Times gazetelerinin verdiği haberlere göre, programda yığılan veriler, hastanın adı-soyadı, doğum tarihi eşliğinde laboratuvar sonuçları, doktor teşhisleri, hastane kayıtları dahil tüm sağlık geçmişini içeriyor.

Google'ın en az 150 çalışanının bu verilere erişimi var.