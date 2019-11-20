‘Netanyahu hükümeti kurabilmek için dış düşman oluşturuyor’

Netanyahu, “Bize kim zarar verirse versin ona acı verici misillemede bulunacağımızı ortaya koyduk. Dün İsrail’e füze atıldıktan sonra Suriye’deki İran Kuds güçlerine ait askeri hedefler ile Suriye askeri tesislerine karşı tam da bunu yaptık. İsrail’in güvenliğini sağlama konusunda katı olacağız” ifadelerini kullandı.

'İsrail’in Suriye’ye saldırısı Netanyahu’ya birkaç kazanç sağladı'

Sputnik’e açıklamasında Netanyahu’nun bu ifadelerini değerlendiren Suriyeli milletvekili, İsrail’in Suriye’ye saldırısının Netanyahu’ya birkaç kazanç birden sağladığını belirterek, “Öncelikle, ülke içi politik mücadelede ona yardım ediyor. İkincisi, şimdi ABD’nin İsrail’in Batı Şeria’daki inşaatı tanıması, yani “yüzyılın anlaşmasını” hayata geçirmesi daha da kolay olacak” dedi.

Suriye ordusunun savaş alanında zafer kazandığı her defasında İsrail’in Suriye’ye hava saldırıları düzenlediğine dikkat çeken Hac Ali, “Suriye’de, İsrail’in bombaladığını iddia ettiği İran tesisleri yok. Rus askeri üsler var, ama İran üsleri yok. Suriye’de, hükümetler arasında varılan anlaşma temelinde İran askeri uzmanlar çalışıyor. İran hedefleriyle ilgili hikayeler Tel-Aviv’e, eylemlerini haklı çıkarmak için lazım. Aslında sivillerin evleri vuruldu, siviller öldü” ifadelerini kullandı.

'Netanyahu’nun dış tehdide ihtiyacı var'

Suriyeli politikacı, “İsrail’deki politik durum çok zor, bölünme, eleştiri, muhalefet seviyesi çok yüksek. Farklı politik akımları pekiştirmek için Netanyahu’nun dış tehdide ihtiyacı var. 2000’li yılların başında bu rolü Hizbullah, sonra Hamas, şimdi de Suriye’deki İran oynuyor. Böyle bir ‘düşman’ olmasa Netanyanu iktidarı kaybeder” yorumunda bulundu.