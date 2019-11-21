'Google ve Facebook'un iş modelleri insan haklarını tehdit ediyor'

Kullanıcıların eylemlerini gözetleme esaslı iş modellerinin insan hakları ihlallerine dayanan bir sistem dahilinde çalıştığını ve her şeyden önce kişisel alan hakkının ihlalinin söz konusu olduğunu vurgulayan Uluslararası Af Örgütü, "Google ve Facebook, kişileri analiz etmek, onların ilgi alanlarına, niteliklerine ve davranışlarına ilişkin tahminler yapmak için kullanıcıların verilerini toplayıp kullanıyor. Bu iki şirket, ne yediğimiz, nereye gittiğimiz, kiminle konuştuğumuz, ne konuştuğumuz ve ne okuduğumuz hakkında kapsamlı bilgi topluyor" diye devam etti.