ABD'li senatörden Türkiye'ye S-400 tepkisi: Erdoğan Trump'a 'nanik yapıyor'

ABD ile Türkiye arasında krize neden olan ve cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ekim ayında ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında da aktive edilmemesi istenen S-400'ler Ankara'da test edilmeye başlanırken, ABD'li Demokrat senatör Chris Van Hollen "Erdoğan Trump'a 'nanik yapıyor' yorumunda bulundu.

Hollen, "Washington'a ziyaretinden iki hafta sonra, Erdoğan, Trump'a, ABD'ye ve NATO'ya nanik yapıyor ve S-400'ler konusunda bir başka kırmızı çizgiyi daha çiğniyor. Mevcut yasalar Trump'ın yaptırım uygulamasını gerektirir. Pompeo da, 'güvenli bölge' ihlalleri ve Kürtlere karşı son saldırıları nedeniyle Türkiye'nin üzerine gitmeli" ifadelerini kullandı.