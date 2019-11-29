Trump'tan Afganistan'a 'sürpriz ziyaret'

ABD Başkanı Donald Trump ABD askerlerini sürpriz ziyaret için başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana ilk kez Afganistan’a gitti. Bagram Hava Üssü’nde ABD askerlerine Şükran Günü’nde hitap eden Trump Taliban’la müzakerelerin yeniden başladığını söyledi.

Taliban ile yapılan barış görüşmelerine değinen Trump, "Taliban bir anlaşma yapmak istiyor, yapıp yapmayacaklarını göreceğiz. Yapsalar da yapmasalar da bizim için sorun yok" diye konuştu.

Taliban’ın anlaşma yapmak istediğini, başta ateşkese karşı çıktıklarını ancak şimdi ateşkes istediklerini söyleyen Trump şu ifadeleri kullandı: "Taliban anlaşma yapmak istiyor ve onlarla görüşüyoruz. Orada (Afganistan) bir anlaşmaya varana ya da tam bir zafere ulaşana dek kalacağız. Onlar (Taliban) anlaşma yapmayı çok istiyor. Ateşkesin olması gerektiğini söylüyoruz ancak onlar ateşkes yapmak istemediler. Şimdi ise ateşkes yapmak istiyorlar. Bunun bu şekilde gelişeceğine inanıyorum."

Trump’ın ziyareti geçtiğimiz hafta Washington ve Kabil arasında barış görüşmelerinin yeniden başlamasına ilişkin beklentileri arttıran mahkum değişiminin ardından geldi.

'Henüz çok erken'

Konuyla ilgili bir açıklama da Taliban'dan geldi.

ABD ile görüşmek için 'henüz çok erken' olduğunu belirten Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid, AFP'ye WhatsApp üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Görüşmelerin yeniden başlaması konusunda konuşmak için henüz çok erken, resmi açıklamamızı daha sonra yapacağız."