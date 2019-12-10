Putin: WADA’nın Rusya kararı siyasi ve olimpiyat tüzüğüne aykırı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dünya Dopingle Mücadele Kurumu’nun (WADA) Rusya’yı 4 yıl boyunca tüm uluslararası spor müsabakalarından men etmesinin siyasi nitelikte ve olimpiyat tüzüğüne aykırı bir karar olduğunu ifade etti.

WADA’nın kararıyla ilgili gazetecilere konuşan Putin, “Burada herkesin hemfikir olduğu asıl mesele, her türlü cezanın bireysel olması gerektiği. Toplu bir ceza olmamalı. Cezalar toplu olmayıp herhangi bir ihlalle alakası olmayan kişileri kapsamamalı. WADA uzmanlarının da bunu anladığını düşünüyorum” dedi.

Putin, toplu ceza kararının ‘temiz spor’ endişesi nedeniyle değil de ‘sporun çıkarları ve olimpiyat hareketiyle bir ilgisi olmayan siyasi bir karar’ olduğu değerlendirmesini yaptı.

Rus lider, WADA’nın kararının olimpiyat tüzüğüne aykırı olduğunu ve Moskova’nın konuyu mahkemeye taşımak için tüm dayanaklarının bulunduğunu vurguladı.

Putin, “WADA’nın kararında Rusya Ulusal Olimpiyat Komitesi hakkında bir şikayet yok. Bu nedenle Rusya ulusal bayrağı ile yarışmalı” dedi.