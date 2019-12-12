ABD Senatosu, Rusya’yı ‘terör sponsoru’ olarak tanıyan tasarıyı görüşecek

ABD Senatosu Uluslararası İlişkiler Komitesi, Dışişleri Bakanlığı’ndan Rusya’nın terör sponsoru olup olmadığına karar verilmesinin talep edildiği bir tasarıyı onayladı.

ABD Senatosu Uluslararası İlişkiler Komitesi’nden Sputnik’e konuşan bir kaynağa göre, Komite, Dışişleri Bakanlığı’ndan Rusya’nın ‘terör sponsoru’ kriterlerine uyup uymadığını belirlemesi talebinde bulunduğu bir tasarıyı onayladı.

Olası daha sert yaptırımların yolunu açan tasarı, iki ülke arasında hâlihazırda gergin olan ilişkileri bir adım daha kötüye götürebilir.

ABD’ye göre, terör destekçisi ülkeler arasında İran, Kuzey Kore, Suriye ve Sudan yer alıyor. Küba, Irak, Libya ve Güney Yemen de daha önce bu listeye dahil edilmişti.