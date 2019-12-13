İngiltere'de seçimi kazanan Johnson: 31 Ocak'ta AB'den ayrılıyoruz

İngiltere'deki erken genel seçimden zaferle çıkan Başbakan Boris Johnson, üç yıldan uzun süredir Brexit üzerinden yaşanan siyasi karmaşayı eleştirdi ve "Halk Muhafazakar Parti hükümetine güçlü bir yetki verdi, Brexit'i gerçekleştireceğiz. Bu saçmalığa bir son vereceğim ve 31 Ocak itibariyle Brexit'i halledeceğiz, 'ama' yok, 'eğer' yok, 'belki' yok" dedi.