'ABD, Kuzey Akım-2'ye yönelik önlemlerin fayda etmeyeceğini kabul etti'

Bloomberg'in Beyaz Saray'dan üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD'li yetkililer, projenin neredeyse tamamlandığını ve ABD savunma bütçesine eklenen projeyle ilgili yaptırımların ciddi bir zarar veremeyeceğini düşünüyor.

NEW: US won’t be able to stop completion of controversial natural gas pipeline from Russia to Germany, Trump admin officials tell me and @nwadhams.



The new sanctions likely won’t prove effective on Nord Stream 2, which admin calls a security threat. https://t.co/8DTGoFITJZ — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) December 18, 2019

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Kaynaklar, artık ABD'nin çabalarını diğer Rus enerji projelerine karşı koymaya yoğunlaştıracağını ekledi.