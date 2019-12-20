ABD’de Demokrat Parti'den RT ve Sputnik’ten uzak durma tavsiyesi

ABD’de Demokrat Parti Ulusal Komitesi, RT ve Sputnik’i propagandacı olarak niteleyerek, bu kuruluşlardan uzak durulması gerektiği açıklaması yaptı.
ABD'de Demokrat Parti Ulusal Komitesi, internette dezenformasyona yönelik tavsiyelerini sıraladığı açıklamasında propagandacı olarak tanımladığı Russia Today (RT) ve Sputnik’ten kaçınılması gerektiğini ileri sürdü.
ABD’de Demokrat Parti Ulusal Komitesi, RT ve Sputnik’i propagandacı olarak niteleyerek, bu kuruluşlardan uzak durulması gerektiği açıklaması yaptı.
ABD yönetiminin; Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesine uygulanan yaptırımların, projenin inşasını durdurmayacağını kabul ettiği belirtildi.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Kongresi'ndeki Ermeni Soykırımı kararına tepki göstererek, Kızılderililere yapılanları Amerika'nın yüz karası olarak niteledi ve İncirlik Hava Üssü'nün ABD'nin kullanımına kapatılabileceğini söyledi.
İngiltere'deki erken genel seçimde Muhafazakar Parti adına 1987'den bu yana en büyük zaferi kazanan Başbakan Boris Johnson, 31 Ocak'ta 'eğer'i ve 'ama'sı olmaksızın Brexit'in hayata geçeceğini açıkladı.
ABD Senatosu Uluslararası İlişkiler Komitesi, Dışişleri Bakanlığı’ndan Rusya’nın terör sponsoru olup olmadığına karar verilmesinin talep edildiği bir tasarıyı onayladı.
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