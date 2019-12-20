ABD’de Demokrat Parti'den RT ve Sputnik’ten uzak durma tavsiyesi

ABD'de Demokrat Parti Ulusal Komitesi, internette dezenformasyona yönelik tavsiyelerini sıraladığı açıklamasında propagandacı olarak tanımladığı Russia Today (RT) ve Sputnik’ten kaçınılması gerektiğini ileri sürdü.

ABD’de Demokrat Parti Ulusal Komitesi, RT ve Sputnik’i propagandacı olarak niteleyerek, bu kuruluşlardan uzak durulması gerektiği açıklaması yaptı.