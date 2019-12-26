Esad'ın danışmanı: ABD’ye dava açmayı değerlendiriyoruz

ABD Temsilciler Meclisi'nde kendisinin azli için ortaya atılan iki maddenin onaylanıp Senato'ya gönderilmesi sırasında Michigan'da seçim mitingi düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, ''Bu kanunsuz azil süreci Demokrat Parti’nin siyasi intiharıdır'' diye konuştu.