Yeni yılınız kutlu olsun!

2020’da da birlikte olmak dileğiyle…
Rus haber ajansı Sputnik’in Türkiye servisi, tüm okurlarına mutlu, sağlık ve güzel haberler dolu bir yıl diler.
2020’da da birlikte olmak dileğiyle…
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban ABD’ye dava açmayı değerlendirdiklerini söyledi.
ABD hisse senedi piyasalarında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile ticaret anlaşması iyimserliği nedeniyle alımlar rekor seviyeye ulaştı.
ABD Temsilciler Meclisi'nde kendisinin azli için ortaya atılan iki maddenin onaylanıp Senato'ya gönderilmesi sırasında Michigan'da seçim mitingi düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, ''Bu kanunsuz azil süreci Demokrat Parti’nin siyasi intiharıdır'' diye konuştu.
ABD'de Demokrat Parti Ulusal Komitesi, internette dezenformasyona yönelik tavsiyelerini sıraladığı açıklamasında propagandacı olarak tanımladığı Russia Today (RT) ve Sputnik’ten kaçınılması gerektiğini ileri sürdü.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)