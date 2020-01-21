Pompeo: Venezüella'da iktidar değişimi üzerinde çalışıyoruz

Kolombiya’da yayın yapan Caracol TV kanalına konuşan Pompeo, ABD’nin Venezüella’daki iktidarın değişmesi için çalıştığını ifade etti.

Pompeo, “Üzerinde çalıştığımız proje, Maduro’nun gitmesi ve Venezüella halkının özgür ve adil seçimleri yapması ile sonuçlanması gerekiyor. Bu sonuca ulaşmak için Güney Amerika, Orta Amerika ve Avrupa ülkeleri ile, tüm dünya ülkeleri ile çalışıyoruz” diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Pompeo’nun Venezüella hakkındaki sözlerini Facebook sayfasından yorumladı. Zaharova, Pompeo’nun ülkesinin egemen devletlerdeki durumu istikrarsızlaştırmak uğuruna kampanyalar yürüttüğünü doğrudan kabul ettiğine dikkat çekti.