Zeina Aker, Lübnan'ın ilk kadın savunma bakanı oldu

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Hassan Diyab, yeni kabinede beş kadına görev verdi. Savunma Bakanlığı'na getirilen Zeina Aker aynı zamanda Başbakan Yardımcılığı görevini de yürütecek.

Zeina Aker’in askeri geçmişi bulunmadığını belirten Lübnanlı siyaset bilimci ve strateji uzmanı Omr Maarabuni Lübnan’da orduyu yönetmediği için Savunma Bakanı’nın sivil olabileceğini anlattı: “Lübnan’da Savunma Bakanı askeri açıdan atanmıyor. Savunma Bakanı diğer bakanlıklarda olduğu gibi idari bir pozisyona sahiptir''.

Maarabuni, “Kadınların siyasete katılımının bir gereklilik olduğuna inanıyorum. Şimdi kadınlar Lübnan hükümetindeki koltukların sadece üçte birine sahip. Bunun daha fazla teşvik edilmesi ve kabul edilmesi gerekiyor'' diye ekledi.