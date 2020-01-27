27 Ocak Holokost Anma Günü

27 Ocak 1945'de Sovyet Kızıl Ordusu, Polonya'da bulunan en büyük Nazi toplanma kamplarından biri olan Auschwitz'i kurtardı.
Holokost asla tekrarlamasın, Auschwitz asla kapılarını yeniden açmasın...
27 Ocak günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1 Kasım 2005 tarihli kararıyla Uluslararası Holokost Anma Günü” olarak kabul edilmiştir.
27 Ocak 1945'de Sovyet Kızıl Ordusu, Polonya'da bulunan en büyük Nazi toplanma kamplarından biri olan Auschwitz'i kurtardı.
Holokost asla tekrarlamasın, Auschwitz asla kapılarını yeniden açmasın...
ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Saray'ı salı günkü ziyaretinden önce 'Yüzyılın Anlaşması' planını duyuracağını açıkladı.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Hassan Diyab, yeni kabinede beş kadına görev verdi. Savunma Bakanlığı'na getirilen Zeina Aker aynı zamanda Başbakan Yardımcılığı görevini de yürütecek.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'un Venezüella'da iktidar değişimi üzerinde çalıştığını belirtti.
Beyaz Saray’ın, çocukları otomatik olarak Amerikan vatandaşlığı alabilsin diye ABD’ye çocuk doğurmaya gelen yabancı kadınlara yönelik vize kurallarını sıkılaştırmayı planladığı belirtildi.
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