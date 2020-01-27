27 Ocak Holokost Anma Günü

27 Ocak günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1 Kasım 2005 tarihli kararıyla Uluslararası Holokost Anma Günü” olarak kabul edilmiştir.

27 Ocak 1945'de Sovyet Kızıl Ordusu, Polonya'da bulunan en büyük Nazi toplanma kamplarından biri olan Auschwitz'i kurtardı.

Holokost asla tekrarlamasın, Auschwitz asla kapılarını yeniden açmasın...