'Acaba güvenli bir yer nerede bulsak?'

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yüksek güvenlikli Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçilik binasına yönelik roket saldırısı düzenlendi. Saldırıda atılan 3 roketten birinin büyükelçilik bünyesindeki restorana isabet ettiği bildirildi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Yeşil Bölge’ye atılan bazı füzelerin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine isabet ettiğini doğruladı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre ABD Büyükelçilik binasına yönelik düzenlenen roket saldırısı saldırında atılan 3 roketten biri, büyükelçilik binası bünyesindeki restorana isabet etti.