Der Spiegel 'Auschwitz'i ABD kurtardı' dediği için özür diledi

Alman medyasının en saygın yayın organı 'Auschwitz'i ABD kurtardı' demesine gelen tepkiler üzerine 'son derece utanç verici hata' için özür diledi.

Nazi Almanyasının Auschwitz toplama kampına Sovyet askerlerinin girdiği gün olan 27 Ocak, 2005 yılından beri Uluslararası Holokost Anma Günü olarak anılırken, Alman dergisi Der Spiegel'in Auschwitz'in 75 yıl önce ABD askerleri tarafından kurtarıldığına dair tweet atması tepki çekti. Okurların hataya dikkat çekmesi üzerine düzeltmeye giden Alman medyasının amiral gemisi, sonrasında Kızıl Ordu'nun rolüne vurgu yaptı.

Der Spiegel'in Twitter hesabından 23 Ocak'ta yapılan paylaşımda "Auschwitz 75 yıl önce ABD ordusu tarafından kurtarıldı" denilmişti.