Filistin lideri Abbas: 'Yüzyılın Anlaşması'na karşı çıkıyoruz, halkımız bu planı tarihin çöplüğüne atacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında 'Yüzyılın Anlaşması' olarak da anılan tek taraflı Orta Doğu barış planını reddettiklerini açıklayan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Halkımız bu planı tarihin çöplüğüne atacak" dedi.

Mahmud Abbas, Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın açıkladığı sözde barış planını eleştirerek, "Kudüs satılık değildir" dedi.

Washington yönetiminin 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırdığı plan konusundaki tutumlarının değişmediğini vurgulayan Abbas, "Hiçbir Filistinli Müslüman veya Hristiyan'ın (Trump'ın) bu planını kabul etmesi mümkün değil. 'Yüzyılın Anlaşması'na bin kere hayır diyoruz." ifadesini kullandı.