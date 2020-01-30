'Ortadoğu'da ABD'ye karşı daha ölümcül saldırılar düzenlenebilir'

National Interest için bir yazı kaleme alan Davis, İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası ABD'ye misilleme tehdidinde bulunan Ortadoğu'daki ABD karşıtı grupların hareketliliğinin arttığına dikkat çekti.
ABD'li birliklerin Suriye ve Irak'tan çekilmesi gerektiğini söyleyen ABD ordusundan emekli Yarbay Daniel Davis, ABD askerlerine yönelik saldırıların daha düzenli, kapsamlı ve ölümcül olabileceği uyarısında bulundu.
National Interest için bir yazı kaleme alan Davis, İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası ABD'ye misilleme tehdidinde bulunan Ortadoğu'daki ABD karşıtı grupların hareketliliğinin arttığına dikkat çekti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında 'Yüzyılın Anlaşması' olarak da anılan tek taraflı Orta Doğu barış planını reddettiklerini açıklayan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Halkımız bu planı tarihin çöplüğüne atacak" dedi.
Alman medyasının en saygın yayın organı 'Auschwitz'i ABD kurtardı' demesine gelen tepkiler üzerine 'son derece utanç verici hata' için özür diledi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta yüksek güvenlikli Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçilik binasına yönelik roket saldırısı düzenlendi. Saldırıda atılan 3 roketten birinin büyükelçilik bünyesindeki restorana isabet ettiği bildirildi.
27 Ocak günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1 Kasım 2005 tarihli kararıyla Uluslararası Holokost Anma Günü” olarak kabul edilmiştir.
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