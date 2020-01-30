'Ortadoğu'da ABD'ye karşı daha ölümcül saldırılar düzenlenebilir'

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında 'Yüzyılın Anlaşması' olarak da anılan tek taraflı Orta Doğu barış planını reddettiklerini açıklayan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Halkımız bu planı tarihin çöplüğüne atacak" dedi.