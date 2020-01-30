Facebook'tan diğer sitelerin hakkınızda toplayıp sosyal medyaya devrettiği verileri inceleme-silme düğmesi

İnternette her neye baktıysanız Facebook'ta reklam olarak karşınıza çıkmasını engelleyen bir uygulama, dünya çapında erişime açıldı. Facebook, kişi hakkında ziyaret ettiği diğer sitelerle uygulamalar üzerinden toplanan ve kendisine devredilen tüm bilgileri gösteriyor. Kullanıcıya bunları silme ya da yerli yerinde bırakma imkanı sunuyor.

Kullanıcılarının gizli kalmasını istediği kişisel bilgileri har vurup harman savurmasıyla tanınan Facebook, kendi sitesi dışındaki faaliyetlere ilişkin 'Off-Facebook Activity' isimli uygulamayı ağustosta İrlanda, İspanya ve Güney Kore'de kullanıma sokmasının ardından tüm dünyada erişilir hale getirdi.

Uygulama, kişi hakkında ziyaret ettiği diğer websiteleri, kullandığı diğer uygulamalar üzerinden Facebook'ta toplanan tüm bilgileri gösteriyor. Bunları göstererek kullanıcıya silme ya da yerli yerinde bırakma fırsatı da sunuyor.

Sosyal medya devi 'Off-Facebook Activity' isimli uygulamayı tüm dünyada erişilebilir hale getirmeyi, veri korunmasının önemini vurgulamaya yönelik Küresel Veri Mahremiyeti Günü'ne denk getirdi.

Art arda skandallarla büyük imaj ve servet kaybına uğrayan Facebook, bu uygulamayı devreye sokmasının işlerini olumsuz etkileyebileyeceği, ama insanlara kendileriyle ilgili veriler üzerinde kontrol hakkı vermenin her şeyden önemli olduğu açıklamasını yaptı.