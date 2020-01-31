Macron’dan ‘Yüzyılın Anlaşması’ yorumu: Barış için iki tarafa ihtiyaç var

İnternette her neye baktıysanız Facebook'ta reklam olarak karşınıza çıkmasını engelleyen bir uygulama, dünya çapında erişime açıldı. Facebook, kişi hakkında ziyaret ettiği diğer sitelerle uygulamalar üzerinden toplanan ve kendisine devredilen tüm bilgileri gösteriyor. Kullanıcıya bunları silme ya da yerli yerinde bırakma imkanı sunuyor.