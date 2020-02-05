'Askerlerimizi eve getirmeye çalışıyoruz'

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde son kez geleneksel 'Birliğin Durumu' (SOTU) konuşmasını yaptı.
Trump konuşmasında, "Amerikalıların hayatlarını savunurken, Ortadoğu'daki Amerikan savaşlarını bitirmeye çalışıyoruz" mesajı da verdi.
Afganistan'daki barış görüşmelerinin devam ettiğini belirten Trump, "Afganistan'da birçoğu suçsuz yüz binlerce kişiyi öldürmek istemiyorum. Diğer milletlere emniyet ajansı olarak hizmet etmek bizim görevimiz değil. Amerika'nın en uzun savaşını bitirmeye ve askerlerimizi evlerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.
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