Azil defteri kapandı: Trump, Senato'da tüm suçlamalardan aklandı

ABD Başkanı Donald Trump'a Demokratlar tarafından başlatılan azil soruşturması neticesinde Senato'da yapılan oylamada, Başkan, hakkındaki 'görevi kötüye kullanma' ve 'Kongre'nin işleyişini engelleme' suçlarından aklandı.
Senato'da yapılan azil oylamasında ABD Başkanı Trump, 'görevi kötüye kullanma' ve Kongre'nin işleyişini engelleme' suçlamarından aklandı.
ABD Başkanı Donald Trump'a Demokratlar tarafından başlatılan azil soruşturması neticesinde Senato'da yapılan oylamada, Başkan, hakkındaki 'görevi kötüye kullanma' ve 'Kongre'nin işleyişini engelleme' suçlarından aklandı.
ABD Başkanı Donald Trump, geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasında ABD'nin Orta Doğu'daki sonsuz savaşlardan çıkmaya kararlı olduğunu vurguladı. Trump ayrıca, "Afganistan'da birçoğu suçsuz yüz binlerce kişiyi öldürmek istemiyorum" dedi.
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ABD'li birliklerin Suriye ve Irak'tan çekilmesi gerektiğini söyleyen ABD ordusundan emekli Yarbay Daniel Davis, ABD askerlerine yönelik saldırıların daha düzenli, kapsamlı ve ölümcül olabileceği uyarısında bulundu.
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