'Benim almam gereken Nobel Barış Ödülü'nü başkasına verdiler' diyen Trump, Rusya’ya karşı 'süper hızlı' füzelerle övündü

2019 Nobel Barış Ödülü'nde hakkının yendiğinden söz eden ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’ya karşı mücadele için ‘süper hızlı füzelere’ sahip olduklarını belirtti.

ABD’li valilere konuşan Trump, “büyük miktarda var” dediği füzeler için şu ifadeleri kullandı: “Biz onlara süper hızlı diyoruz. Onlar, sıradan füzelere göre 5, 6 ve hatta 7 kat daha hızlı”.

Donald Trump, 2019 yılının Nobel Barış Ödülü'nü aslında kendisinin hak ettiğini ileri sürmüştü. Ohio eyaletinin Toledo kentinde katıldığı seçim mitinginden sosyal medyada paylaşılan bir klip, Trump'ın takıntıları arasında Nobel'in özel yerini ortaya koymuştu.

Ödüle komşu Eritre ile sınır anlaşmazlığı nedeniyle 20 yıldır süregiden çatışmayı sonlandıran Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed layık görülmüştü.