Venezüella'da muhalefet lideri Guaido'nun amcası patlayıcılarla yakalandı

Venezüella Ulusal Kurucu Meclis Başkanı Disosdado Cabello, geçen yıl kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido’nun amcası Juan Jose Marquez’in ülkeye patlayıcı sokma girişimi sırasında gözaltına alındığını söyledi.

Venezüella Ulusal Kurucu Meclis Başkanı Disosdado Cabello, geçen yıl kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido’nun amcası Juan Jose Marquez’in yolculuk ettiği Tar Portugal Havayolu şirketine ait uçakta yolcu olarak kayıtlı olmadığını ve çelik yelekle uçtuğunu kaydetti.

VTV kanalına konuşan Cabello, yanında getirdiği fener fotoğraflarını göstererek "Pil bölmelerinde patlayıcı bulunan taktik fenerlerle yakalandı. Muhtemelen sentetik C-4 patlayıcıları" dedi.