ABD istihbaratı: Rusya, Trump'ın tekrar seçilmesi için müdahalede bulunuyor

New York Times'ın konuya yakın beş kaynağa dayandırdığı habere göre bu bilgilendirme ABD Başkanı Trump'ı kızdırdı. Trump, Demokratların bu istihbaratı kampanya sürecinde kendisine karşı kullanacağını söyledi.
ABD istihbarat yetkilileri, yasama organı Senato'nun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nin üyelerini Rusya'nın 'Donald Trump'ın tekrar seçilmesi için' 2020 seçim sürecine müdahale ettiği konusunda uyardı.
New York Times'ın konuya yakın beş kaynağa dayandırdığı habere göre bu bilgilendirme ABD Başkanı Trump'ı kızdırdı. Trump, Demokratların bu istihbaratı kampanya sürecinde kendisine karşı kullanacağını söyledi.
İngiltere'de hükümet, Brexit sonrası puan tabanlı yeni göç sistemine geçeceklerini duyurdu.
Venezüella Ulusal Kurucu Meclis Başkanı Disosdado Cabello, geçen yıl kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido’nun amcası Juan Jose Marquez’in ülkeye patlayıcı sokma girişimi sırasında gözaltına alındığını söyledi.
2019 Nobel Barış Ödülü'nde hakkının yendiğinden söz eden ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’ya karşı mücadele için ‘süper hızlı füzelere’ sahip olduklarını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail’in Suriye’deki hava saldırıları nedeniyle bir yolcu uçağının tehlikeye girdiğini ve Hmeymim Üssü'ne zorunlu iniş yaptığını bildirdi.
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