ABD istihbaratı: Rusya, Trump'ın tekrar seçilmesi için müdahalede bulunuyor

ABD istihbarat yetkilileri, yasama organı Senato'nun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nin üyelerini Rusya'nın 'Donald Trump'ın tekrar seçilmesi için' 2020 seçim sürecine müdahale ettiği konusunda uyardı.

New York Times'ın konuya yakın beş kaynağa dayandırdığı habere göre bu bilgilendirme ABD Başkanı Trump'ı kızdırdı. Trump, Demokratların bu istihbaratı kampanya sürecinde kendisine karşı kullanacağını söyledi.