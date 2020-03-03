İsrail'de Netanyahu'nun partisi seçimleri kazandı

İsrail'in Kanal13 televizyonunun sandık çıkış anketine göre, Netanyahu'nun partisi Likud, 120 sandalyeli meclise 37 milletvekili gönderdi ve seçimleri önde tamamladı.
İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu'nun partisi Likud 37 milletvekili çıkararak seçimlerde birinci oldu.
İsrail'in Kanal13 televizyonunun sandık çıkış anketine göre, Netanyahu'nun partisi Likud, 120 sandalyeli meclise 37 milletvekili gönderdi ve seçimleri önde tamamladı.
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