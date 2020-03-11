'Moskova, Riyad'a göre düşük petrol fiyatlarına daha uzun süre dayanabilir'

Uzmanlar, petrol piyasasında yaşanan fiyat savaşında Rusya’nın OPEC+’daki rakibi Suudi Arabistan'dan daha avantajlı bir konumda olduğunu söyledi.

İngiliz analitik şirketi Energy Aspects uzmanları, OPEC üyesi ülkeler ve OPEC+’nın potansiyellerini analiz etti.

Analistler, Rusya'nın Suudi Arabistan ve diğer birçok OPEC üreticisinden uzun vadeli düşük fiyatlara dayanabilecek daha güçlü bir konumda olduğuna inandıklarını belirttiler.