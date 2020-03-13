New York borsası sert düşüşle kapandı

Kapanışta, Dow Jones endeksi 2300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 10 azalışla 21.200,95 puana geriledi. Endeks, söz konusu düşüşle 1987'de yaşanan "kara pazartesi"nden bu yana kaydedilen en büyük kaybını yaşadı.
New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle perşembe gününü sert düşüşle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi 2300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 10 azalışla 21.200,95 puana geriledi. Endeks, söz konusu düşüşle 1987'de yaşanan "kara pazartesi"nden bu yana kaydedilen en büyük kaybını yaşadı.
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'dan ABD'ye 30 gün boyunca tüm seyahatlerin yasaklandığını duyurdu.
ABD'ye ait savaş uçaklarının Irak'ın Anbar vilayetinde Suriye-Irak sınırına yakın bir noktada bulunan Haşdi Şabi güçlerine ait bir üsse hava saldırıları düzenlediği bildirildi.
Uzmanlar, petrol piyasasında yaşanan fiyat savaşında Rusya’nın OPEC+’daki rakibi Suudi Arabistan'dan daha avantajlı bir konumda olduğunu söyledi.
Taliban ile imzalanan ‘tarihi’ anlaşmadan sadece birkaç gün sonra ABD, Afganistan’da örgüte yönelik ilk hava saldırısını gerçekleştirdi.
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