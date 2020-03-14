Irak ve Kuveyt de ham petrol fiyatlarını düşürdü

Bloomberg’in aktardığına göre Suudi Arabistan Avrupa’ya, Rusya’nınkinden çok daha ucuza, üç kat daha fazla ham petrol sevkiyatı yapmaya hazır. Irak ve Kuveyt’in de Suudi Arabistan’ı izleyerek Nisan ayında ham petrol fiyatlarını düşürme kararı aldığı belirtiliyor.