Irak ve Kuveyt de ham petrol fiyatlarını düşürdü

Bloomberg, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Irak ve Kuveyt’in Suudi Arabistan’ı izleyerek nisan ayında ham petrol fiyatlarını düşürme kararı aldığını belirtti.
Bloomberg’in aktardığına göre Suudi Arabistan Avrupa’ya, Rusya’nınkinden çok daha ucuza, üç kat daha fazla ham petrol sevkiyatı yapmaya hazır. Irak ve Kuveyt’in de Suudi Arabistan’ı izleyerek Nisan ayında ham petrol fiyatlarını düşürme kararı aldığı belirtiliyor.
Bloomberg, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Irak ve Kuveyt’in Suudi Arabistan’ı izleyerek nisan ayında ham petrol fiyatlarını düşürme kararı aldığını belirtti.
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Uzmanlar, petrol piyasasında yaşanan fiyat savaşında Rusya’nın OPEC+’daki rakibi Suudi Arabistan'dan daha avantajlı bir konumda olduğunu söyledi.
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